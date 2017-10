Milhares de espanhóis vão às ruas contra a independência catalã

zoom_out_map 1 /8 Milhares de pessoas contrárias à declaração de independência da Catalunha foram às ruas, em Barcelona - 29/10/2017 (Yves Herman/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 2 /8 Manifestantes contrários à independência da Catalunha saem às ruas em Barcelona - 29/10/2017 (Yves Herman/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 3 /8 Milhares de pessoas contrárias à declaração de independência da Catalunha foram às ruas, em Barcelona - 29/10/2017 (Jon Nazca/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 4 /8 Manifestantes contrários à independência da Catalunha saem às ruas em Barcelona - 29/10/2017 (Jon Nazca/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 5 /8 Milhares de pessoas contrárias à declaração de independência da Catalunha foram às ruas, em Barcelona - 29/10/2017 (Yves Herman/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 6 /8 Milhares de pessoas contrárias à declaração de independência da Catalunha foram às ruas, em Barcelona - 29/10/2017 (Jon Nazca/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 7 /8 Manifestantes contrários à independência da Catalunha saem às ruas em Barcelona - 29/10/2017 (Yves Herman/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

zoom_out_map 8/8 Manifestantes contrários à independência da Catalunha saem às ruas em Barcelona - 29/10/2017 (Yves Herman/Reuters) Barcelona - 29/10/2017

Milhares de pessoas foram hoje às ruas em protesto no centro de Barcelona contra a declaração de independência realizada na sexta-feira passada pelo parlamento da Catalunha e a favor da unidade da Espanha.

“Todos somos a Catalunha” e “Viva a Espanha” foram os lemas da passeata que reuniu cerca de 1 milhão de pessoas. O protesto foi organizado pela Sociedade Civil Catalã (SCC) e teve também a participação de dirigentes dos partidos Ciudadanos (liberais), PSC (socialistas) e PPC (centro-direita).

Os três grupos políticos haviam abandonado o plenário do parlamento catalão na sexta-feira antes da votação da resolução sobre a independência da Catalunha.

Horas depois o Conselho de Ministros do governo espanhol, após receber a autorização do Senado, decretou a destituição de todo o gabinete regional e a dissolução do parlamento autônomo, com a convocação de eleições para o próximo dia 21 de dezembro.

Ao longo do percurso, caraterizado por um ambiente festivo e reivindicativo, haviam diversas bandeiras espanholas, mas também catalãs e europeias.

Durante a manifestação, discursaram o ex-ministro do PP, Josep Piqué, o ex-ministro socialista e ex-presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, e o ex-líder do Partido Comunista Espanhol, Paco Frutos.

Os três falaram a favor da convivência e da concórdia e rejeitaram as tentativas de dividir os catalães que atribuíram aos independentistas.

Com EFE