Maduro: juízes nomeados pelo Parlamento serão presos ‘um a um’

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou neste domingo que os 33 magistrados nomeados pelo Parlamento para o Tribunal Superior de Justiça (TSJ) são “usurpadores” e serão presos “um a um”. Na última sexta-feira, o legislativo venezuelano, de maioria oposicionista, decidiu indicar os nomes para substituir a atual composição do TSJ, controlada por Maduro. “Todos vão presos e todos terão congelados os bens, as contas e tudo mais, e ninguém vai defendê-los”, afirmou Maduro durante seu programa semanal na televisão pública.

Um destes magistrados, Ángel Zerpa, foi detido no sábado por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), em operação que foi qualificada como “terrorismo de Estado” pelo Parlamento e que acusou os juízes em exercício do TSJ de serem o braço judiciário do governo.

O objetivo do Parlamento em nomear a Suprema Corte paralela é reforçar a ofensiva para combater a convocação de uma Assembleia Constituinte por Maduro, com votação prevista para o próximo domingo. “Vamos manter a pressão. Nomearemos os juízes e, no sábado, retornaremos às ruas. A próxima semana será crucial para a mudança na Venezuela e para revertermos essa falsa Constituinte”, declarou o deputado opositor Freddy Guevara.

Líder chavista no Congresso, o deputado Diosdado Cabello ameaçou prender os opositores, que classificou como “usurpadores”, após a definição da Assembleia, ao que Guevara reagiu. “A ditadura nos acusa de montar um ‘Estado paralelo’. Quem usurpou as funções do Parlamento? Nós somos o Estado constitucional”, disse o oposicionista.

Os 33 magistrados foram juramentados em ato em praça pública promovido pelo presidente do Parlamento, o deputado Julio Borges. Ele afirmou que a nova Corte faz parte da “mudança que logo acontecerá” na Venezuela, com uma “justiça a serviço do povo e não de uma parcialidade política”. Para os atuais titulares do TSJ, o ato é “nulo” e “subversivo”.

(Com EFE e AFP)