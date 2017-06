Itália: Berlusconi diz que Melania é o que mais gosta sobre Trump

Afeito a comentários politicamente incorretos, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi disse nesta sexta-feira que o que mais gosta sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a mulher dele, Melania. Berlusconi reapareceu no cenário político nesta semana ao fazer campanha para seu partido, o Força Itália, antes do segundo turno das eleições municipais de domingo, mas foi sua declaração sobre a esposa do presidente americano que o colocou de volta aos holofotes.

Em um programa de entrevistas na emissora La7, Berlusconi foi perguntado se ficava honrado em ser comparado com Trump, que também começou como um magnata do setor imobiliário e se tornou um controverso líder político.

“Não me faz sentir nada”, disse o bilionário, acrescentando rapidamente: “Mas no que se refere a Trump, eu posso dizer, que como muitos homens e mulheres, eu gosto da Melania. Pela sua beleza, seu estilo e também pelo seu charme”.

Berlusconi, que aos 80 anos ainda se retrata como um conquistador, disse que nunca se encontrou com a primeira-dama dos Estados Unidos, mas que a viu na televisão e que “ouviu muitas opiniões favoráveis. Nem os democratas nos Estados Unidos a criticam”.

Há cerca de um mês, Melania esteve na Itália com para acompanhar o marido na reunião da cúpula do G7, mas não se encontrou o com o ex-primeiro-ministro. A primeira dama chamou atenção no encontro de líderes ao usar um extravagante casaco de 51 mil dólares, o equivalente a 168 mil reais.

Embora o líder de centro-direita tenha sido expulso do Parlamento após ser condenado por fraude fiscal há quatro anos, Berlusconi continuou à frente de seu partido, o terceiro ou quarto mais popular do país, dependendo da pesquisa.

