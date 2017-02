Irã despreza ameaças de Trump por teste de míssil: “inexperiente”

Um dos principais conselheiros do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quinta-feira que o país não irá ceder a ameaças “inúteis” de “uma pessoa inexperiente” dos Estados Unidos por conta de seu programa de mísseis balísticos.

Na quarta-feira, o assessor de segurança interna do presidente americano, Donald Trump, disse que os EUA estão advertindo o Irã por causa de sua “atividade desestabilizadora” depois que a nação realizou um teste de míssil balístico.

Trump ecoou a linguagem de Mike Flynn nesta quinta-feira, dizendo em um tuíte que “o Irã foi colocado formalmente de sobreaviso” depois de seu governo dizer que está avaliando como reagir ao lançamento, que Teerã afirma ter ocorrido somente com objetivos defensivos.

O Irã confirmou na quarta-feira ter testado o míssil, mas disse que não violou o acordo nuclear firmado com potências mundiais em 2015 nem uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em apoio ao pacto.

“Esta não é a primeira vez que uma pessoa inexperiente ameaça o Irã… o governo americano irá entender que ameaçar o Irã é inútil”, disse Ali Akbar Velayati. “O Irã não precisa de permissão de nenhum país para se defender”, disse ainda, segundo a agência de notícias Fars. Khamenei é a figura mais poderosa do país.

Uma autoridade dos EUA disse que a República Islâmica disparou um míssil balístico de médio alcance que explodiu depois de percorrer 1.010 quilômetros no domingo. Segundo os iranianos, o teste foi bem-sucedido.

Uma série de testes realizados pela Guarda Revolucionária do Irã em 2016 provocou temores em todo o mundo, e algumas potências disseram que qualquer lançamento de mísseis balísticos com capacidade nuclear violaria a Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU.

A Guarda Revolucionária mantém um arsenal de dezenas de mísseis balísticos de médio e curto alcance – os maiores do Oriente Médio, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, sediado em Londres.

Conforme o acordo nuclear, a maioria das sanções da ONU foi suspensa um ano atrás. Mas o Irã ainda está sujeito a um embargo de armas da ONU e a outras restrições, que tecnicamente não são parte do pacto.

Trump criticou muitas vezes o acordo nuclear firmado com o Irã, que restringe suas atividades atômicas em troca de um abrandamento nas sanções, classificando o entendimento de fraco e ineficaz. Nesta quinta-feira, o presidente americano tuitou que o Irã “deveria ser grato pelo acordo terrível que os EUA fizeram com eles”.

(Com Reuters)