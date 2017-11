Idoso é multado na Alemanha por descansar em ponto de ônibus

Um idoso de 86 anos foi multado pelas autoridades municipais de Düsseldorf, na Alemanha, por descansar no assento de um ponto de ônibus. O caso ganhou as redes sociais nesta segunda-feira e é uma infração segundo as leis locais – de acordo com a legislação, quem senta nos bancos de espera sem aguardar um ônibus de fato pode ser autuado por não usar “o sistema de transporte público de acordo com o seu propósito”.

Um amigo do homem, cujo nome não foi divulgado, foi o responsável por divulgar a multa enviada ao aposentado, que sofre de demência. Em entrevista ao tabloide alemão Bild, ele revelou que o idoso passeava com o seu cachorro pelas redondezas, uma rotina que mantém há muitos anos, e sentou-se por oito minutos para descansar, o que lhe rendeu a multa de 35 euros (cerca de 134 reais). O episódio, como se vê no comunicado, ocorreu em novembro.

HABT IHR DEN VERSTAND VERLOREN !!!@Duesseldorf

85 jährige dementer Herr muss 35€ Strafe zahlen, weil er sich zum ausruhen „8 Minuten“ auf die Bank einer Bushaltestelle am HBF gesetzt hat !!!

WIDERSTAND !!!

BITTE TEILEN !!! pic.twitter.com/plxWSnoAvb — HansDampf (@schweizerguy) November 26, 2017

Diante da comoção causada pelo caso, a prefeitura de Düsseldorf se manifestou nesta segunda-feira e anunciou que o idoso autuado “não precisará pagar a multa”. “Lamentamos muito o ocorrido”, disse o chefe da Secretaria de Ordem Pública da cidade, Michael Zimmermann, para quem o comportamento do idoso deveria ter sido julgado de acordo com as circunstâncias do episódio. “É natural que uma pessoa dessa idade precise se sentar para descansar”, adicionou o oficial do município.

Der 86-jährige Rentner, der am 14. November durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein Verwarngeld über 35 Euro wegen Verstoßes gegen Paragraph 3 der Düsseldorfer Straßenordnung erhielt, muss diese Strafe nicht bezahlen.https://t.co/nqhGNEwuuG — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) November 27, 2017

A cidade destacou, em comunicado, que as leis que indicam o uso de “instalações de transporte público” são feitas para evitar que bancos e assentos em pontos de ônibus sejam ocupados para “o consumo de álcool e outras substâncias intoxicantes” ou por moradores de rua em busca de abrigo. “Violações são passíveis de multa”, aponta a legislação local.