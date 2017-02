Homem atinge três pessoas com carro na Alemanha

Um homem avançou com o carro na direção de pedestres em uma região central da cidade de Heidelberg, na Alemanha, neste sábado, e deixou três feridos. O motorista foi baleado e capturado pelos policiais.

Uma das três pessoas atingidas do lado de fora de uma padaria teve ferimentos graves, segundo informou a porta-voz da polícia Anne Baas.

Depois do atropelamento, o motorista, que estaria carregando uma faca, saiu do veículo alugado e tentou fugir, mas foi interceptado pela polícia e baleado logo após um breve enfrentamento. Após o tiro, o motorista foi levado ao hospital.

As autoridades não informaram a motivação do ataque tampouco a identidade do motorista. A imprensa local afirma que ele tinha problemas mentais. A polícia considerou que não há suspeitas de que ele tivesse alguma relação com grupos terroristas.

Em dezembro, um extremista islâmico dirigindo um caminhão invadiu uma feira natalina em Berlim e deixou doze mortes e 49 feridos.