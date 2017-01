Hillary e Bill Clinton comparecem à posse de Trump

Derrota na eleição de 8 de novembro, após uma campanha acirrada, a democrata Hillary Clinton e seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, compareceram ao Capitólio nesta sexta-feira para a posse de Donald Trump.

A ex-secretária de Estado foi aplaudida ao chegar no Congresso para a cerimônia de posse do republicano. “Estou aqui hoje para honrar a democracia”, afirmou a democrata. Hillary apareceu sorridente na plataforma da posse e ficou próxima do 44º presidente, Barack Obama, e da ex-primeira-dama Michelle Obama. O ex-presidente republicano George W. Bush também compareceu ao evento.

O gesto de Hillary, que foi derrota pelo sistema de voto distrital, mas saiu vitoriosa no voto popular, marca o início de uma nova era política nos Estados Unidos. A partir do meio-dia (15h em Brasília), Trump substituirá Obama como o 45º presidente americano.

