Herdeiro da Fiat, Lapo Elkann é internado para reabilitação

O herdeiro da Fiat Lapo Elkann está internado em uma clínica de reabilitação. Segundo a publicação americana Page Six, Elkann não tem contato com ninguém, nem mesmo com a família, que recebe notícias dele semanalmente.

O empresário deve ficar incomunicável até dia 25 de janeiro, quando está marcada uma audiência em Milão, na Itália, para falar sobre o episódio em que ele inventou o próprio sequestro para pegar o dinheiro. Na ocasião, ele tinha passado por uma noite com drogas e relações com transexuais.