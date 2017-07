Governo alemão compara ‘black blocs’ de Hamburgo com neonazistas

zoom_out_map 1 /11 Polícia alemã utiliza caminhões pipa e jatos d'água para dispersar manifestações contra a conferência do G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017 (Fabian Bimmer/Reuters)

Polícia alemã repreende manifestantes que protestavam contra o G20 em Hamburgo, na Alemanha - 06/07/2017

Manifestantes levantam cartazes para protestar contra a conferência do G20, em que líderes das maiores economias do mundo se reúnem para discutir assuntos como economia, política, meio ambiente, acordos de paz etc. - 06/07/2017

Ativistas anti-capitalistas acampam em forma de protesto em frente ao parque Altonaer Volkspark, em Hamburgo, como forma de protesto contra a conferência do G20, na Alemanha

O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, denunciou nesta segunda-feira a existência de um vandalismo “organizado, premeditado e orquestrado” durante a cúpula do G20 em Hamburgo, no norte do país, e assegurou que os responsáveis por esses atos são “desprezíveis extremistas violentos, assim como os neonazistas e os terroristas islâmicos“.

Em uma coletiva de imprensa em Berlim, De Maizière ratificou o seu “total apoio” à ação policial diante da “inconcebível e indignante” brutalidade dos distúrbios, com participação de black blocs do norte e do sul da Europa, a quem o ministro tachou de “turistas da violência“.

Maizière relatou que foi impedida a entrada na Alemanha de centenas de pessoas que vinham para participar dos protestos, mas presume que muitos conseguiram passar sozinhos ou em pequenos grupos, e que introduziram no país, separadamente, o equipamento e o material para enfrentar a polícia. “Calculamos que os círculos de extrema-esquerda começaram a se preparar há um ou dois anos”, disse o político.

O ministro criticou o fato de alguns círculos de esquerda tentarem “entender ou legitimar” o ocorrido. “Não há nada a entender”, disse. “Quem queima carros e saqueia supermercados” não pode ser considerado um manifestante ou ativista, mas um criminoso.

Em resposta aos que consideram que a polícia provocou a violência ao intervir nas manifestações para separar os ‘black blocs’, Maizière afirmou que as autoridades cumpriram com um mandato da Justiça e lembrou que cerca de 500 agentes ficaram feridos nos distúrbios.

Segundo o balanço realizado ontem pelos responsáveis da operação policial, ficaram feridos 476 agentes, foram realizadas 186 detenções, 225 prisões temporárias e foram ditadas 27 ordens de captura desde duas semanas antes da cúpula até seu encerramento. “Não deixaremos que os delinquentes decidam quando e onde podem acontecer esses atos”, resumiu Maizière.

(Com EFE)