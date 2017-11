Festa nas ruas: milhares festejam saída de Mugabe no Zimbábue

Milhares de habitantes de Harare, capital do Zimbábue, comemoraram a saída de Robert Mugabe neste sábado 18 com buzinaço nas ruas, gritos e bandeiras do país. Alguns chegaram a colocar fogo na foto do tirano.

Entre as frases nos cartazes podiam-se ler “Fora, Mugabe” e “Investidores estão vindo para o Zimbábue”. Também empunhavam imagens dos militares que participaram da guerra de libertação nos anos 1970 ao lado de Mugabe, mas recentemente se viraram contra ele.

O ditador, de 93 anos, formalmente continua no poder, mas depois que um grupo de militares tomou todos os prédios públicos na quarta-feira passada, as chances de ele voltar ao posto são pequenas.

Na sexta-feira 17, Mugabe, que estava em prisão domiciliar, voltou a fazer uma aparição pública, mas não fez qualquer menção a sua situação. Apenas falou em uma cerimônia em uma universidade, em que ele é reitor.

Sua esposa, Grace Mugabe, estava com ele em casa, após boatos terem circulado de que ela estaria na Namíbia.

A celebração deste sábado foi apoiada pelos militares veteranos e pelo partido de Mugabe, o Zanu PF, sinal de que não devem ocorrer grandes mudanças no país.