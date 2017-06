FBI: ‘É cedo’ para saber motivação de ataque a republicanos

1. Tiroteio em Alexandria, Virginia, nos arredores de Washington zoom_out_map 1 /6 Policiais investigam o local de um ataque a tiros em Alexandria, na Virginia, próximo a Washington, onde um atirador abriu fogo contra membros do Partido Republicano, entre eles o deputado Steve Scalise - 14/06/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Policiais investigam o local de um ataque a tiros em Alexandria, na Virginia, próximo a Washington, onde um atirador abriu fogo contra membros do Partido Republicano, entre eles o deputado Steve Scalise - 14/06/2017

O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, assumiu as investigações do ataque a tiros contra membros do Partido Republicano ocorrido nesta quarta-feira em Alexandria (Virgínia), e afirmou que ainda é “muito cedo” para saber se a ação teve motivação política e se estava dirigida diretamente contra os congressistas.

“Todos os ângulos” estão sendo explorados, disse aos jornalistas o agente do FBI Tim Slater, que está a cargo da investigação.

Na manhã desta quarta-feira, um homem com um fuzil abriu fogo contra congressistas, assessores e seguranças em um campo de beisebol onde integrantes do Partido Republicano treinavam para uma partida beneficente anual prevista para amanhã. O ataque nos arredores da capital Washington deixou cinco feridos, entre eles o congressista Steve Scalise.

O atirador, identificado como James Hodgkinson, de 66 anos, foi baleado por policiais no local e faleceu no hospital, horas depois. Hodgkinson era morador de Belleville, subúrbio de St. Louis, no Estado de Illinois.

Slater insistiu em que ainda é “muito cedo” para afirmar se o ataque estava dirigido especificamente contra os congressistas republicanos que participavam do treino.

(Com EFE)