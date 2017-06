Explosões são ouvidas do lado da redação de jornal em Londres

São Paulo – O jornal britânico The Sun relatou quatro explosões ocorridas na madrugada do domingo, horário local, perto da Ponte de Londres, onde fica sua redação.

Segundo um repórter do próprio jornal, a polícia conduziu explosões controladas na região. A Scotland Yard, no entanto, ainda não confirmou esta informação, diz o site do The Guardian.

Separadamente, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, emitiu um comunicado oficial afirmando que irá participar da reunião de emergência convocada para as próximas horas pela primeira-ministra, Theresa May.

“Ainda não sabemos de todos os detalhes, mas este foi um ataque deliberado e covarde sobre londrinos inocentes e visitantes de nossa cidade que aproveitavam a noite de sábado”, afirmou Kahn. “Eu condeno (o atentado) da forma mais dura. Não existe justificação para tais atos bárbaros”.

(Com Estadão Conteúdo)