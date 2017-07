Desabamento de prédio deixa oito mortos na Itália

Oito corpos foram encontrados neste sábado nos escombros de um prédio de apartamentos que desabou ontem perto da cidade de Nápoles, na Itália, após equipes de busca trabalharem no local até a noite, disse um porta-voz da brigada de incêndio. O prédio de quatro andares na cidade de Torre Annunziata, construído na década de 1950 e com vista para o mar, desmoronou no início da manhã de sexta-feira (no horário local). Dezenas de bombeiros e voluntários vasculhavam os escombros em busca de possíveis sobreviventes.

Segundo a imprensa local, uma das vítimas era um arquiteto, funcionário da prefeitura encarregado de controlar a segurança dos edifícios desta localidade de 40.000 habitantes aos pés do Vesúvio. Ele morreu com sua esposa e o filho de 27 anos. As outras vítimas são um casal e seus filhos de 8 e 14 anos, bem como uma costureira de 60 anos que vivia sozinha.

Os vizinhos não ouviram nenhuma explosão, apenas o ruído de um trem de carga que passou pela ferrovia ao lado do edifício, e o som do desabamento por volta das 6h30 (1h30 de Brasília). Promotores de Torre Annunziata abriram uma investigação por “colapso por negligência”. “Está claro que era um prédio em mau estado”, declarou à imprensa o prefeito, Enzo Ascione. “Eu lamento que nenhum técnico da cidade tenha se dado conta dessa situação, porque daria para ver algum sinal ali”.