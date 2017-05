Coreia do Norte pode ter disparado novo míssil, dizem vizinhos

O projétil disparado pela Coreia do Norte há algumas horas aparenta ser um míssil balístico e caiu nas águas da zona econômica do Japão, de acordo com informações divulgadas por autoridades da Coreia do Sul e do Japão. O disparo feito pelo Coreia do Norte é o mais recente de uma série de lançamentos ocorridos com o objetivo de desenvolver projéteis nucleares que possam chegar ao continente americano.

Segundo declaração dos Chefes de Estado Maior Conjunto do Sul, o lançamento veio partiu dos arredores da cidade de Wonsan, na costa leste da Coreia do Norte. A agência acrescentou que o país disparou o que deve ser um míssil balístico tipo Scud, que voou cerca de 450 quilômetros.

O chefe de gabinete japonês, Yoshihide Suga, disse que o projétil norte-coreano caiu dentro da exclusiva zona econômica marítima do Japão. Ele acrescentou que, até o momento, não havia nenhum relatório de possíveis danos causados naquela zona marítima.

(Com Estadão Conteúdo)