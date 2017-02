Conselheiro de Segurança Nacional de Trump pede demissão

Michael Flynn, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu demissão do cargo na noite desta segunda-feira. Flynn não resistiu à pressão e ao constrangimento depois de revelações de que ele discutiu as sanções impostas pelos americanos à Rússia com o embaixador russo em Washington antes da posse de Trump. Ele ainda deu informações equivocadas ao vice-presidente Mike Pence sobre essas conversas.

A demissão de Flynn aconteceu horas depois de relatos de que o Departamento de Justiça alertou a Casa Branca há semanas de que Flynn poderia ser vulnerável a chantagens por causa dos contatos com o embaixador russo, Sergey Kislyak, antes da posse de Trump em 20 de janeiro. A saída de Flynn é mais um desdobramento do recém-empossado governo Trump, um período de 24 dias em que o cotidiano da Casa Branca foi repetidamente chacoalhado por dramas internos. O episódio também deve desacelerar as intenções de Trump de estreitar as relações com a Rússia.

Flynn entregou sua demissão horas depois de Trump, por meio de um porta-voz, se recusar a apoiar Flynn publicamente, afirmando que o presidente estava analisando a situação e conversando com Pence. Flynn prometeu a Pence que não discutiu as sanções impostas pelos EUA com o diplomata russo, mas transcrições das comunicações interceptadas, descritas por autoridades americanas, mostraram que o assunto foi tratado na conversa.

Esse contato pode potencialmente ter sido uma violação de uma lei que proíbe cidadãos comuns (sem mandato ou patente militar) de se envolver na política externa, conhecida como Logan Act. Pence defendeu Flynn em entrevistas a emissoras de TV e, segundo autoridades do governo, estava irritado por ter sido enganado.

“Infelizmente, por causa da rapidez dos acontecimentos, eu inadvertidamente dei ao vice-presidente eleito e a outros informações incompletas relacionadas à conversa telefônica com o embaixador russo. Peço sinceramente desculpas ao presidente e ao vice-presidente, e eles aceitaram meu pedido de desculpas”, disse Flynn em sua carta de demissão.

O general aposentado Keith Kellogg, que era chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, foi nomeado conselheiro de Segurança Nacional interino até que Trump escolha o substituto de Flynn no cargo.

