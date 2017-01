Companhia aérea da Índia cria fileiras exclusivas para mulheres

A companhia aérea nacional da Índia informou nesta terça-feira que irá designar duas fileiras de assentos em seus voos como exclusivas para mulheres. A intenção da Air India é evitar casos de assédio contra passageiras, após incidentes nos últimos meses.

Um gerente da empresa, Meenakshi Malik, informou ao site Hindu Times que a decisão foi tomada porque a Air India “sente que tem responsabilidade de assegurar o conforto das passageiras mulheres”. O serviço, que não terá qualquer taxa extra envolvida, passará a valer na próxima semana em voos nacionais e ao longo do ano em todos os voos da companhia.

Em dezembro, segundo a imprensa local, um homem que viajava de classe executiva com a Air India mudou de lugar para sentar ao lado de uma passageira na classe econômica e agarrou a mulher enquanto ela dormia. No início do mês, outro passageiro da companhia foi detido após uma aeromoça reclamar que foi tocada de forma inapropriada por ele.