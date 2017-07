Chavistas invadem Parlamento e ferem deputados da oposição

zoom_out_map 1 /8 Homem coberto de sangue tenta deixar a Assembleia Nacional da Venezuela, após um grupo de apoiadores do governo de Nicolas Maduro invadiram a sede do Legislativo, controlada pela oposição, em protesto durante uma sessão parlamentar - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Nicolas Maduro

zoom_out_map 2 /8 Um grupo de apoiadores do Governo de Nicolás Maduro invadiu, o Parlamento da Venezuela - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Parlamento da Venezuela - 05/07/2017

zoom_out_map 3 /8 Homem coberto de sangue tenta deixar a Assembleia Nacional da Venezuela, após um grupo de apoiadores do governo de Nicolas Maduro invadiram a sede do Legislativo, controlada pela oposição, em protesto durante uma sessão parlamentar - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Assembleia Nacional da Venezuela

zoom_out_map 4 /8 Grupo de apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, invadiu a sede do Parlamento, que é controlado pela oposição - 05/07/2017ns (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Venezuela, Nicolas Maduro

zoom_out_map 5 /8 Homem é levado para fora da Assembleia Nacional da Venezuela, após um grupo de apoiadores do governo de Nicolas Maduro invadiram a sede do Legislativo, controlada pela oposição, em protesto durante uma sessão parlamentar - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Assembleia Nacional da Venezuela

zoom_out_map 6 /8 Homem coberto de sangue tenta deixar a Assembleia Nacional da Venezuela, após um grupo de apoiadores do governo de Nicolas Maduro invadiram a sede do Legislativo, controlada pela oposição, em protesto durante uma sessão parlamentar - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Assembleia Nacional da Venezuela

zoom_out_map 7 /8 Um grupo de apoiadores do Governo de Nicolás Maduro invadiu, o Parlamento da Venezuela - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Parlamento da Venezuela

zoom_out_map 8/8 Grupo de apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, invadiu a sede do Parlamento, que é controlado pela oposição - 05/07/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Venezuela

Enquanto a Assembleia Nacional da Venezuela votava nesta quarta-feira (05) a convocação de um referendo para questionar a Constituinte convocada pelo governo, um grupos de simpatizantes do regime chavista invadiu a Casa e agrediu os deputados da oposição.

Os políticos classificaram o ato como um “assalto” e uma “provocação para gerar violência”. O presidente Nicolás Maduro, por sua vez, condenou a invasão de seus partidários e ordenou uma investigação dos fatos.

Na invasão, dezenas de pessoas, algumas encapuzadas, com pedaços de pau nas mãos e vestidas de vermelho, tomaram os jardins do Palácio Legislativo e detonaram rojões. Um dos agressores portava uma arma de fogo.

Os deputados Américo de Grazia, Nora Bracho e Armando Armas foram agredidos na cabeça, segundo a deputada Yajaira de Forero. Outros dois funcionários da Assembleia também ficaram feridos.

A cerimônia, que não estava prevista na agenda do Legislativo, foi liderada pelo vice-presidente Tareck El Aissami, que chegou acompanhado do ministro da Defesa e chefe da Força Armada, Vladimir Padrino López, assim como de membros do gabinete e de partidários chavistas.

Durante o evento, expôs-se a ata de Independência do país, firmada há 206 anos. El Aissami fez um discurso de cerca de 15 minutos, no qual acusou a oposição de “sequestrar” o Poder Legislativo. Os adversários de Maduro dominam a Casa, com folga, desde sua esmagadora vitória nas urnas em dezembro de 2015.

Referendo contra Constituinte

O primeiro-vice-presidente da Assembleia, Freddy Guevara, informou que a decisão foi aprovada com o quórum necessário para convocar o povo a decidir “o destino do país” no próximo dia 16.

A crise recente começou depois que Maduro retirou os poderes da Assembléia Nacional – de maioria opositora – e se agravou com a convocação de uma nova Constituinte para o dia 30 de julho. O objetivo é reformar a Constituição para evitar eleições diretas, nas quais o governo sairia derrotado.

Durante os protestos, mais da metade das 85 vítimas fatais do conflito foi atingida por tiros disparados pelos três diferentes organismos de repressão: a polícia, a guarda nacional bolivariana e os grupos paramilitares, conhecidos como colectivos. Além das mortes, o número de presos políticos quadriplicou nos últimos meses e chegou a quase 400 pessoas.

(Com agências)