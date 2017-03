Caçadores matam rinoceronte dentro de zoológico na França

Um grupo de pessoas matou a tiros na noite dessa segunda-feira um rinoceronte branco do zoológico de Thoiry, a oeste de Paris, e levaram seu chifre principal, informaram policiais e o zoológico nesta terça-feira.

‘Vince’, como era chamado o rinoceronte macho de 4 anos, chegou ao zoológico da França em março de 2015, vindo da Holanda. O animal pertencia à subespécie dos rinocerontes brancos do sul, “extremamente ameaçada”, de acordo com o parque.

Os caçadores devem ter usado uma motosserra para cortar o chifre do animal, indicou o zoológico. O crime ocorreu mesmo com a presença de cinco funcionários que vivem dentro do zoológico e de câmeras de vigilância, ainda que o local do ocorrido não possua gravações em vídeo.

Segundo a polícia, os cuidadores deixaram o recinto dos rinocerontes na segunda-feira por volta de 17h e retornaram na terça-feira de manhã. Os dois chifres foram retirados, mas apenas o chifre principal foi levado.

Os outros dois rinocerontes brancos de Thoiry, ‘Gracie’, 37 anos, e ‘Bruno’, 5 anos, não sofreram nenhum dano.

Os investigadores acreditam que o chifre retirado tem um valor de mercado que varia entre “30.000 a 40.000 euros” (100.000 e 130.000 reais). Os chifres de rinocerontes objetos de tráfico internacional, especialmente em certos países asiáticos – o consumo de chifre é motivado por suas supostas propriedades medicinais, não comprovadas cientificamente.

A administração de Thoiry acredita que essa foi a primeira vez que um rinoceronte morreu dentro de um zoológico em consequência de um ataque.

(Com AFP)