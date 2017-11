Atirador deixa três mortos em Walmart do Colorado

Um atirador invadiu uma loja do supermercado Walmart em Denver, nos Estados Unidos, e matou três pessoas nesta quarta-feira. A polícia local ainda procura o suspeito de fazer os disparos.

Dois homens foram mortos. Uma mulher, que ficou ferida, chegou a ser levada ao hospital mas morreu depois, informou o Departamento de Polícia de Thornton no Twitter. “Os detetives estão avaliando as imagens da segurança e testemunhas estão sendo entrevistadas”, escreveram as autoridades.

Até o momento, segundo indicou o porta-voz da polícia, Victor Avila, o incidente parece ter sido um ato isolado, sem qualquer indício de terrorismo.

Segundo testemunhas, o homem entrou no Walmart em Thorton, um subúrbio ao norte de Denver, no Estado do Colorado, pouco depois das 18h de quarta-feira (22h em Brasília), e atirou “com indiferença” contra os clientes. Os funcionários correram para os fundos da loja e se esconderam até que os tiros pararam.

A polícia divulgou uma foto do suspeito em sua página no Twitter. Segundo a descrição feita pelas autoridades, o homem vestia uma jaqueta preta, jeans e uma camiseta marrom. A polícia também procura por um carro vermelho modelo Mitsubishi Mirage, no qual o atirador teria fugido.