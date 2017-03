Até onde vai Geert Wilders, o xenófobo holandês

Matéria nesta edição de VEJA analisa as chances de Geert Wilders vencer as eleições do dia 15 de março na Holanda e assumir o governo.

Admirador de Donald Trump, seu lema de campanha “Vamos devolver a grandeza da Holanda” é uma cópia do slogan americano “Vamos devolver a grandeza da América”.

Wilders é contra a União Europeia, contra imigrantes e contra o islamismo. No final do ano passado, ele foi condenado por prometer menos marroquinos em seu país. O interessante de sua ascensão é que acontece no momento em que a economia vai bem, o desemprego está baixo e o crime vem caindo.

Para ler a reportagem na íntegra, compre a edição desta semana de VEJA no iOS, Android ou nas bancas. E aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.