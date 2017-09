Imagens do dia 21 de setembro

2 /11 Familiares velam vítimas do terremoto que matou mais de 200 pessoas no México - 21/09/2017 (Imelda Medina/Reuters)

3 /11 Equipes de resgate localizam menina de 12 anos com vida sob escombros na escola Enrique Rebsamen, no México - 21/09/2017 (Daniel Becerril/Reuters)

4 /11 Os jogadores Cavani e Neymar durante treino do Paris Saint-Germain no CT de Ooredoo, na capital francesa - 21/09/2017 (Benoit Tessier/Reuters)

5 /11 O helicóptero MH-60S Seahawk é fotografado durante a noite na viagem da embarcação porta-aviões USS Kearsarge, com destino ao Caribe para atender às vítimas do furacão Maria - 21/09/2017 (Jonathan Drake/Reuters)

6 /11 Uma criança rohingya é fotografada rastejando sobre a terra no acampamento de refugiados Cox's Bazar, em Bangladesh - 21/09/2017 (Cathal McNaughton/Reuters)

7 /11 Um oficial de gestão de desastres é fotografado em meio à fumaça de um incêndio perto de Palembang, na Sumatra do Sul, Indonesia - 21/09/2017 (Antara Foto/Nova Wahyudi/Reuters)

8/11 O ditador Kim Jong-Un e seus companheiros visitam um pomar em uma fazendo de frutas na cidade de Kwail, província de Hwanghae do Sul, na Coréia do Norte - 21/09/2017 (KCNA via KNS/AFP)

