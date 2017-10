Imagens do dia 17 de outubro

1/5 Um bebê de refugiados Rohingya, ainda sem nome, com quatro dias de idade que atravessou a fronteira de Myanmar um dia atrás, espera com sua mãe receber uma permissão do exército de Bangladesh para continuar o caminho para os campos de refugiados em Palang Khali, no Bangladesh - 17/10/2017 (Jorge Silva/Reuters)

Um bebê de refugiados Rohingya, ainda sem nome, com quatro dias de idade que atravessou a fronteira de Myanmar um dia atrás, espera com sua mãe receber uma permissão do exército de Bangladesh para continuar o caminho para os campos de refugiados em Palang Khali, no Bangladesh - 17/10/2017