Imagens do dia 12 de junho

1/8 Mulher assina um mural do lado de fora da boate Pulse em um memorial dedicado às vítimas do tiroteio em Orlando, Flórida no aniversário de um ano do atentado que deixou 49 mortos - 12/06/2017 (Scott Audette/Reuters)

Mulher assina um mural do lado de fora da boate Pulse em um memorial dedicado às vítimas do tiroteio em Orlando, Flórida no aniversário de um ano do atentado que deixou 49 mortos - 12/06/2017