BigPicture Natural World Photography Competition

1. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 1/13 Grande Prêmio - A fotógrafa britânica Britta Jaschinski realizou fotografou peças inóspitas que tentam ser contrabandeadas e acabam apreendidas em um depósito de supervisão no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Na imagem as patas de elefante que seriam usadas como assento (Britta Jaschinski/BigPicture Competition/Divulgação) Grande Prêmio - A fotógrafa britânica Britta Jaschinski realizou fotografou peças inóspitas que tentam ser contrabandeadas e acabam apreendidas em um depósito de supervisão no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Na imagem as patas de elefante que seriam usadas como assento

2. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 2/13 Vida nos Ares - Com o título de "Snow Globe" a fotógrafa Denise Ippolito, registra o vôo mágico das aves no céu de Bosque del Apache, Novo Mexico (Denise Ippolito/ BigPicture Competition/Divulgação) Vida nos Ares - Com o título de "Snow Globe" a fotógrafa Denise Ippolito, registra o vôo mágico das aves no céu de Bosque del Apache, Novo Mexico

3. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 3/13 Fotografia Aérea - Com o título "Supra", o fotógrafo Ray Collins representou o efêmero momento do choque das ondas em Nova Gales do Sul, Austrália (Ray Collins/BigPicture Competition/Divulgação) Fotografia Aérea - Com o título "Supra", o fotógrafo Ray Collins representou o efêmero momento do choque das ondas em Nova Gales do Sul, Austrália

4. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 4/13 Ecosistema, Vencedor de Vida Selvagem Terrestre. Imagem do fotógrafo brasileiro Marcio Cabral registra a atividade dos cupinzeiros luminescentes (Pyrearinus termitilluminans) no Oeste do Brasil (Marcio Cabral/ BigPicture Competition/Divulgação) Ecosistema, Vencedor de Vida Selvagem Terrestre. Imagem do fotógrafo brasileiro Marcio Cabral registra a atividade dos cupinzeiros luminescentes (Pyrearinus termitilluminans) no Oeste do Brasil

5. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 5/13 Pandas Gone Wild, Vencedor Humano/ Natureza. No Centro de Pesquisa e Conservação de Hetaoping, na Reserva de Wolong da China, os pandas gigantes são criados em cativeiro com a esperança de serem reintroduzindo-os na natureza. Para evitar que os animais mais joves se apeguem aos cuidadores humanos, a equipe usa figurinos que imitam o padrão característico dos animais (Ami Vitale/BigPicture Competition/Divulgação) Pandas Gone Wild, Vencedor Humano/ Natureza. No Centro de Pesquisa e Conservação de Hetaoping, na Reserva de Wolong da China, os pandas gigantes são criados em cativeiro com a esperança de serem reintroduzindo-os na natureza. Para evitar que os animais mais joves se apeguem aos cuidadores humanos, a equipe usa figurinos que imitam o padrão característico dos animais

6. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 6/13 Vida Aquática - Com o título "Mantis Mom", o fotógrafo Filippo Borghi retratou os detalhes de uma espécie de lacraia-do-mar, como é conhecida popularmente. O registro é das profundezas de Lembeth Strait, na Indonesia (Filippo Borghi/BigPicture Competition/Divulgação) Vida Aquática - Com o título "Mantis Mom", o fotógrafo Filippo Borghi retratou os detalhes de uma espécie de lacraia-do-mar, como é conhecida popularmente. O registro é das profundezas de Lembeth Strait, na Indonesia

7. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 7/13 Arte Natural - De Monterey Bay, na Califórnia, Jodi Frediani executou o registro das "Jóias do Mar" uma espécie de hidrozoário flutuante pelágico ((Velella velella) semelhante a águas-vivas (Jodi Frediani/ BigPicture Competition/Divulgação) Arte Natural - De Monterey Bay, na Califórnia, Jodi Frediani executou o registro das "Jóias do Mar" uma espécie de hidrozoário flutuante pelágico ((Velella velella) semelhante a águas-vivas

8. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 8/13 Paisagem, Oceano e Flora - O fotógrafo Jon Cornforth, foi ao Parque Nacional dos Vulcões do Havaí registrar a beleza das erupções vulcânicas (Jon Cornforth/BigPicture Competition/Divulgação) Paisagem, Oceano e Flora - O fotógrafo Jon Cornforth, foi ao Parque Nacional dos Vulcões do Havaí registrar a beleza das erupções vulcânicas

9. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 9/13 Nas Ilhas Revillagigedo na remota costa oeste do México se encontra um santuário marinho com águas frescas do Pacífico Norte que se misturam com a quente Corrente Equatorial do Norte. Esta convergência rica em nutrientes e plâncton atrai uma diversidade de vida marinha. Na Imagem, o fotógrafo Ralph Pace registra o ataque de centenas de predadores a um cardume de peixes (Ralph Pace/BigPicture Photography Competition/Divulgação) Nas Ilhas Revillagigedo na remota costa oeste do México se encontra um santuário marinho com águas frescas do Pacífico Norte que se misturam com a quente Corrente Equatorial do Norte. Esta convergência rica em nutrientes e plâncton atrai uma diversidade de vida marinha. Na Imagem, o fotógrafo Ralph Pace registra o ataque de centenas de predadores a um cardume de peixes

10. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 10/13 Caçadores de Salmão, finalista em Vida Selvagem Terrestre. Para capturar esse ponto de vista de uma ursa com seu filhote, o fotógrafo Peter Mather criou uma espécie de armadilha com a câmera em um tronco em um local que serviria de passagem para os animais enquanto pescavam salmão no rio Yukon, no Canadá (Peter Mather/BigPicture Competition/Divulgação) Caçadores de Salmão, finalista em Vida Selvagem Terrestre. Para capturar esse ponto de vista de uma ursa com seu filhote, o fotógrafo Peter Mather criou uma espécie de armadilha com a câmera em um tronco em um local que serviria de passagem para os animais enquanto pescavam salmão no rio Yukon, no Canadá

11. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 11/13 Quanto Mais Melhor, Finalista de Vida Selvagem Terrestre. Quando as temperaturas caem, os macacos muitas vezes se amontoam para agrupar o calor do corpo, formando o que é conhecido como saru dango ou "bolinho de macaco". Registro do fotógrafo Alexandre Bonnefoy na Ilha de Shōdoshima, no Japão (Alexandre Bonnefoy/BigPicture Photography Competition/Divulgação) Quanto Mais Melhor, Finalista de Vida Selvagem Terrestre. Quando as temperaturas caem, os macacos muitas vezes se amontoam para agrupar o calor do corpo, formando o que é conhecido como saru dango ou "bolinho de macaco". Registro do fotógrafo Alexandre Bonnefoy na Ilha de Shōdoshima, no Japão

12. Prêmio BigPicture de fotografia de natureza zoom_out_map 12/13 Dorminhocos Sincronizados, Finalista Humano/Natureza. O fotógrafo Franco Banfi e seus colegas mergulhadores seguiam um grupo de cachalotes (Physeter macrocephalus) no Mar do Caribe, perto de Dominica, quando os animais gigantes de repente pareceram cair em um sono vertical (Franco Banfi/BigPicture Photography Competition/Divulgação) Dorminhocos Sincronizados, Finalista Humano/Natureza. O fotógrafo Franco Banfi e seus colegas mergulhadores seguiam um grupo de cachalotes (Physeter macrocephalus) no Mar do Caribe, perto de Dominica, quando os animais gigantes de repente pareceram cair em um sono vertical