Wimbledon: Bia Haddad Maia estreia com vitória sobre britânica

A brasileira Beatriz Haddad Maia derrotou nesta segunda-feira a britânica Laura Robson, na primeira rodada de Wimbledon e se classificou pela primeira vez para a segunda rodada de um torneio de Grand Slam. A tenista de 21 anos, 97ª do ranking mundial, derrotou a anfitriã de 23 anos e número 189 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Esta também é a primeira vez em 28 anos que uma tenista brasileira consegue uma vitória no tradicional Grand Slam britânico. A última a conseguir o feito foi a paranaense Giselle Miró, em 1989.

Bia Haddad, que disputa o segundo Grand Slam da carreira após participar de Roland Garros, poderá enfrentar Simona Halep, vice-líder do ranking mundial, na segunda rodada. A romena, que joga ainda nesta segunda, terá pela frente a neozelandesa Marina Erakovic, número 129 do mundo.

(Com AFP)