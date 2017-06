Vídeo: Tiger Woods mal conseguia andar no momento da prisão

A Polícia de Júpiter, na Flórida, nos Estados Unidos, divulgou um vídeo feito no momento da prisão do golfista americano Tiger Woods, durante esta semana. No vídeo, com mais de 29 minutos, o ex-número 1 do golfe aparece sonolento e com dificuldades para andar.

O agente policial Matthew Palladino faz diversas perguntas a Tiger Woods, que perde três minutos amarrando seu tênis. Com dificuldade, o golfista responde de onde veio, para onde vai e nega ter tomado álcool ou ingerido alguma droga, mas admite ter tomado medicamento.

O policial pede que Woods faça alguns exercícios corporais para saber se tem condição de dirigir. Em seguida, pede para que o golfista acompanhe uma luz, para testar seus reflexos. Após pedir para que andasse em linha reta, o policial faz outros testes, até pedir para que recitasse o alfabeto.

Neste momento, ao invés de falar, Woods começou a andar para o meio da estrada e teve de ser contido pelo policial. Após os testes, Tiger Woods foi algemado e levado pelos policiais. Ele foi liberado oito horas depois.