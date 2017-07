Tênis: Roger Federer quer jogar até os 40 anos

No último domingo, o suíço Roger Federer sagrou-se campeão de Wimbledon pela oitava vez. O experiente tenista bateu o croata Marin Cilic na finale, além do título, também bateu o recorde de vitórias em solo britânico, se tornando o maior campeão da história do torneio.

O suíço de 35 anos revelou que pretende atuar profissionalmente por mais cinco temporadas. “Eu acredito que é possível jogar até os 40 anos. Se minha saúde permitir, se tudo estiver bem. Se eu tirar 300 dias fora do circuito, e me preparar apenas para Wimbledon, eu sei que não estarei machucado para a competição”, afirmou o tenista em entrevista ao site Daily Mail.

Os números de Federer no torneio impressionam: ele foi campeão sem ceder nenhum set, vencendo 122 games contra apenas 74 perdidos. Em todo o campeonato, sofreu quatro quebras de saque – contra Dusan Lajovic, Mischa Zverev, Grigor Dimitrov e Tomas Berdych.

Dono de 19 Grand Slams, Federer aproveitou a madrugada do último domingo para celebrar o título na Inglaterra.”Estou com a cabeça pesada. Não sei o que fiz na noite passada. Acho que misturei bebidas demais”, relatou o suíço em entrevista, arrancando risadas. “Eu me diverti muito. Fui para a cama às cinco da manhã e não me senti muito bem…””

(Com Gazeta Press)