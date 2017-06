Tênis: Murray decepciona na estreia em Queen’s

O escocês Andy Murray foi surpreendentemente eliminado logo na estreia no ATP 500 de Queen’s, em Londres, nesta terça-feira. O número 1 do mundo perdeu para o australiano Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em 1h43min de confronto. Murray frustrou também as vítimas do recente incêndio em Londres, que ficarão com sua premiação.

Thompson, apenas o 90º do mundo, entrou na disputa de última hora. Eliminado ainda na fase classificatória, ele foi chamado para a chave principal como “lucky loser” em razão da desistência do britânico Aljaz Bedene, com uma lesão no punho. Mesmo pego de surpresa, o tenista de 23 anos viveu o grande momento de sua carreira em seu primeiro confronto com Murray.

Exibindo força no saque (fez 12 aces e ganhou 82% dos pontos quando jogou com o primeiro saque), Thompson não teve seu serviço quebrado em nenhum momento da partida. A derrota quebrou uma invencibilidade de dois de Murray no torneio de Queen’s, do qual já foi seis vezes campeão.

O líder do ranking da ATP vem tendo uma temporada ruim, com apenas um título e um vice-campeonato em 2017. Murray também não brilhou em nenhum dos dois Grand Slams já disputados. No próximo, em Wimbledon, ele defenderá o título diante da torcida britânica.

Premiação – Sua derrota também decepcionou entidades que vem ajudando familiares das vítimas e sobreviventes do incêndio que matou 79 pessoas no prédio Grenfell Tower, na semana passada, em Londres. Horas antes da estreia, Murray prometeu doar às entidades o valor da premiação que receberia em Queen’s.

Com a derrota na estreia, Murray deve ganhar cerca de 12.000 libras (cerca de 50.000 reais) de premiação, segundo informações do diário Telegraph. O campeão do torneio pode receber até 346.700 libras (1,4 milhão de reais).

Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 3 /21 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

Moradores do bairro assistem os 27 andares do Grenfell Tower, em Londres pegando fogo enquanto policiais e bombeiros tentam evacuar o local - 14/06/2017

zoom_out_map 5 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Londres

Bombeiros jogam jatos de água para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres -14/06/2017

zoom_out_map 7 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

Um policial ajuda a evacuar a área próxima da tragédia ocorrida em Latimer Road, no oeste de Londres - 14/06/2017

Helicóptero sobrevoa o Grenfell Tower após o fogo ter devastado boa parte do prédio - 14/06/2017

zoom_out_map 10 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

zoom_out_map 11 /21 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

zoom_out_map 12 /21 Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

Ao telefone, uma mulher chora desesperada na tentativa de localizar um parente desaparecido e que teria sido afetado pelas chamas do Grenfell Tower, no oeste de Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 14 /21 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

Buquê de flores é deixado próximo ao Grenfell Tower em solidariedade aos afetados pelo incêndio desta manhã - 14/06/2017

Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres - 14/06/2017

Mantimentos são descarregados de uma van para auxiliar os afetados pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017

zoom_out_map 19 /21 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Doações de cobertores, sacos de dormir, roupas e mantimentos com destino aos afetados pelo incêndio devastador no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

Pilhas de roupas que foram doadas por caridade às vítimas do incêndio em Londres, no Grenfell Tower - 14/06/2017

(com Estadão Conteúdo)