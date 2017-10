Tênis: falido, Boris Becker cogita vender troféus de Wimbledon

O ex-tenista Boris Becker, dono de seis títulos de Grand Slam na carreira, está planejando vender os três troféus que conquistou no torneio de Wimbledon, de acordo com o jornal britânico The Sun. A decisão surgiu após o ex-atleta ter falência declarada e possuir uma dívida avaliada em 72 milhões de dólares (cerca de 225 milhões de reais), segundo a revista alemã Bunte.

Becker pretende arrecadar 1,3 milhão de dólares (aproximadamente 4 milhões de reais) por cada troféu vendido. A publicação alemã afirma ainda que ele deve leiloar seus relógios e propriedades de luxo para aliviar a dívida. A falência do ex-tenista foi decretada por um tribunal britânico, após Becker não pagar um débito com o banco Arbuthnot Latham & Co.

O alemão, que conquistou o sucesso no tênis nas décadas de 1980 e 1990, treinou o sérvio Novak Djokovic entre 2013 e 2016. Em agosto deste ano, Becker foi nomeado chefe do tênis masculino na Federação Alemã da modalidade.