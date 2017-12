Saiba quem são as seleções do Grupo F

Alemanha

Europa

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

19

MELHOR RESULTADO

Campeã

(1954, 1974, 1990 e 2014)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(campeã)

DESTAQUE

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Manuel Neuer

Goleiro campeão do mundo em 2014, foi eleito o 3° melhor jogador do ano pela Fifa naquele ano. É titular também no Bayern de Munique

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 10 vitórias, 0 empate, 0 derrota, 43 gols pró, 4 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

22 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 12 derrotas – 31 gols marcados, 40 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

30/06/2002 – Brasil 2 x 0 Alemanha (final)

08/07/2014 – Brasil 1 x 7 Alemanha (semifinal)



México

América Central e do Norte

Foto: Adam Nurkiewicz/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

16

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(1970 e 1986)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas oitavas de final)

DESTAQUE

Foto: Divulgação

Juan Carlos Osório

Treinador da seleção mexicana desde 2015, tem passagem pelo São Paulo. Apesar de ter perdido pelo Chile por 7 a 0 na última Copa América, classificou o México com antecedência para Copa, ao contrário de 2014

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

16 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 29 gols pró, 8 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

40 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 23 derrotas – 36 gols marcados, 73 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

24/06/1950 – Brasil 4 x 0 México (primeira fase)

16/06/1954 – Brasil 5 x 0 México (primeira fase)

30/05/1962 – Brasil 2 x 0 México (primeira fase)

17/06/2014 – Brasil 0 x 0 México (primeira fase)



Suécia

Europa

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

12

MELHOR RESULTADO

Vice-campeã

(1958)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2006

(eliminada nas oitavas de final)

DESTAQUE

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Victor Lindelöf

Após se destacar no Benfica, o zagueiro de 1,87 metro foi contratado pelo Manchester United de José Mourinho e é titular absoluto da seleção sueca

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 27 gols pró, 9 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

15 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas – 17 gols marcados, 35 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

19/06/1938 – Brasil 4 x 2 Suécia (disputa do 3° lugar)

09/07/1950 – Brasil 7 x 1 Suécia (fase final)

29/06/1958 – Brasil 5 x 2 Suécia (final)

03/06/1978 – Suécia 1 x 1 Brasil (primeira fase)

10/06/1990 – Brasil 2 x 1 Suécia (primeira fase)

28/06/1994 – Brasil 1 x 1 Suécia (primeira fase)

13/07/1994 – Brasil 1 x 0 Suécia (semifinal)



Coreia do Sul

Ásia

Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

10

MELHOR RESULTADO

4° lugar

(2002)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images

Heung-min Son

Contratado a peso de ouro pelo Tottenham (30 milhões de euros), é um dos melhores jogadores do setor ofensivo do time coreano

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 38 gols pró, 10 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

5 jogos, 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas – 4 gols marcados, 8 gols sofridos