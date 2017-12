Saiba quem são as seleções do Grupo B

Portugal

Europa

Foto: Ian Walton/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

7

MELHOR RESULTADO

3° lugar

(1966)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Cristiano Ronaldo

Cinco vezes eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, foi vice-artilheiro das Eliminatórias, com 15 gols

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 9 vitórias, 0 empate, 1 derrota, 32 gols pró, 4 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

20 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 13 derrotas – 16 gols marcados, 39 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

19/07/1966 – Brasil 1 x 3 Portugal (primeira fase)

25/06/2010 – Brasil 0 x 0 Portugal (primeira fase)



Espanha

Europa

Foto: Epsilon/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

15

MELHOR RESULTADO

Campeã

(2010)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

Andrés Iniesta

Meia de muita qualidade, foi um dos principais nomes do título mundial espanhol em 2010, quando foi eleito pela Fifa o segundo melhor jogador do mundo. É titular no Barcelona

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 0 derrota, 36 gols pró, 3 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas – 8 gols marcados, 14 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

27/05/1934 – Brasil 1 x 3 Espanha (primeira fase)

13/07/1950 – Brasil 6 x 1 Espanha (fase final)

06/06/1962 – Brasil 2 x 1 Espanha (primeira fase)

07/06/1978 – Brasil 0 x 0 Espanha (primeira fase)

01/06/1986 – Brasil 1 x 0 Espanha (primeira fase)



Marrocos

África

Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Oitavas de final

(1986)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

1998

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Steve Haag/Getty Images

Medhi Benatia

O time que sofreu apenas um gol em todas as Eliminatórias tem um zagueiro de peso no elenco. Benatia, com passagens por Roma e Bayern de Munique, hoje joga pela Juventus

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols pró, 1 gol contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

2 jogos, 0 vitória, 0 empate e 2 derrotas – 0 gol marcado, 5 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

16/06/1998 – Brasil 3 x 0 Marrocos (primeira fase)



Irã

Ásia

Foto: Amin M. Jamali/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Primeira fase

(1978, 1998, 2006 e 2014)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Divulgação

Sardar Azmoun

Artilheiro iraniano nas Eliminatórias, com onze gols, é jogador do Rubin Kazan, da Rússia

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 0 derrotas, 36 gols pró, 5 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

1 jogo, 0 vitória, 0 empate e 1 derrota – 0 gol marcado, 3 gols sofridos