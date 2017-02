Renato Gaúcho garante: foi melhor que Cristiano Ronaldo

O fanfarrão Renato Gaúcho se intitula melhor que Cristiano Ronaldo há vários anos e nem mesmo as quatro Bolas de Ouro do craque português fizeram o treinador do Grêmio mudar de opinião. Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, que vai ao ar nesta terça-feira, Renato Gaúcho explicou por que se considera superior.

“Com certeza, joguei mais que ele. É que muita gente dessa geração acompanha o Cristiano Ronaldo e não me viu jogar. Eu queria ver o Cristiano jogar nos clubes onde eu joguei, às vezes com três, quatro meses de salários atrasados, e ser campeão como eu fui. E eu queria estar no Real Madrid, jogando uma vez por semana, campo bom, e jogando com os colegas que ele tem ao lado, monstros. Isso eu queria ver”, provocou Renato.

O ex-jogador de 54 anos disse ser mais completo que Cristiano Ronaldo. “Ele é um monstro, um grande jogador, mas trabalha muito na força, ele não tem muita técnica. É só ver os jogos do Real Madrid, nos momentos em que ele sai do lado esquerdo, não produz quase nada. Eu era mais versátil, podia jogar na direita, no meio e na esquerda.”

Herói do Grêmio na conquista do título mundial de 1983, Renato Gaúcho foi um grande jogador e conquistou diversos títulos como jogador em clubes brasileiros, mas fracassou em sua experiência europeia: atuou na temporada 1988/1989 pela Roma e não conseguiu marcar nenhum gol no Campeonato Italiano. Abaixo, um resumo de sua passagem pela Itália feito por um programa de humor local: