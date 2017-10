Quatro anos depois, Japão admite que chama de 1964 se apagou

A chama da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio-1964, que deveria permanecer acesa “eternamente”, se apagou há quatro anos, confessaram autoridades do Japão neste domingo.

A tocha, que estava em um centro esportivo de Kagoshima, sudoeste do Japão, foi apresentada como a “chama olímpica sagrada” em 1964 e despertou grande interesse depois que Tóquio ganhou a disputa para receber novamente as Olimpíadas em 2020.

No entanto, segundo Mitsuru Horinouchi, funcionário do governo de Kagoshima, a chama se apagou em novembro de 2013, dois meses depois de Tóquio vencer a disputa pela sede de 2020. Um funcionário do centro na época, que pediu anonimato, revelou que a pira foi novamente acesa em seguida. “Na ocasião eu não podia revelar algo que poderia destruir o sonho”, disse.

“Voltamos a acender e ficou assim por duas semanas. Além disso, recebemos muitos pedidos para utilizar a ‘chama sagrada’ em festas de cidades e casamentos. Decidi revelar a verdade”, completou a fonte anônima.

O centro esportivo tem agora uma tocha diferente. “Temos um cartaz que explica como a chama foi acesa depois que a dos Jogos de 1964 se apagou “, afirmou Etsuko Tabata, diretor do centro esportivo.

(com agência AFP)