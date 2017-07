Partidas de Wimbledon são investigadas por apostas

A Unidade pela Integridade do Tênis (TIU) confirmou nesta quinta-feira que está investigando três partidas de Wimbledon por supostas manipulações de resultados: dois jogos na fase preliminar e outro na principal, objeto de apostas incomuns.

“Vão ser estudados e revisados de acordo com a política de alertas do TIU”, anunciou o organismo, responsável por investigar irregularidades em apostas em jogos de tênis. A TIU também estuda uma partida de Roland Garros, disputado em junho.

O órgão recebeu 53 alertas desde o mês de abril, apesar da maioria ser procedente de torneios menores, como Challenger’s e Future’s. Por outro lado, a TIU detectou diminuição no número de alertas. Em 2017 foram 83, 38 menos do que no mesmo período do ano passado.

(com AFP)