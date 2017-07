O esforço de Galvão Bueno para defender Felipe Massa

Galvão Bueno está cada vez mais atento às redes sociais. Com mais de 360.000 seguidores no Instagram, o maior narrador do país acompanha o que sua multidão de fãs (e também de detratores) escreve e, nos últimos tempos, parece bastante incomodado com um assunto: as críticas constantes a Felipe Massa, que em 2017 desistiu da aposentadoria para seguir pilotando na Fórmula 1 pela Williams.

Galvão e Massa são amigos próximos, foram vizinhos em Mônaco e nunca esconderam a boa relação. O narrador da Globo costuma elogiar constantemente o piloto em transmissões e há anos bate na tecla de que Massa só não foi campeão mundial em 2008 “por segundos”, na última prova no Brasil, e por causa do escândalo envolvendo o acidente proposital do brasileiro Nelsinho Piquet, no GP de Cingapura.

Nos últimos dias, porém, Galvão enfrentou a fúria das redes sociais por seus comentários sobre Massa no GP da Áustria. Ao longo da corrida do último domingo, na qual o brasileiro largou em 17º e terminou em nono, fez elogios rasgados ao amigo, 10º colocado do Mundial de pilotos. Em seu Instagram, já provavelmente ciente da repercussão no Twitter, postou uma imagem da prova com um recado para os “chatos”.

O Grande Prêmio da Austria não foi dos mais emocionantes do ano. Mas o final foi sensacional com os pegas entre Bottas e Vettel pela vitória e Riccardo e Hamilton pelo pódio!!! Mas é a velha máxima. Chegar é uma coisa, passar é outra!!! E @massafelipe19 para desespero dos "chatos" fez uma corrida consistente, largando em 17 e chegando em 9! Domingo que vem tem Silverstone!!! Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno) em Jul 9, 2017 às 4:06 PDT

“E Felipe Massa, para desespero dos “chatos” fez uma corrida consistente, largando em 17º e chegando em 9º”, afirmou, no fim da postagem. Nesta segunda-feira, durante o seu programa Bem, Amigos, no SporTV, Galvão Bueno dedicou novo espaço para defesa do piloto.

“Acho a rede social um espetáculo, mas tem gente que ofende, xinga, fala isso, fala aquilo… Dizem que Felipe Massa nunca fez nada na vida. Aí eu respondo: Quer dar opinião? Vá saber das coisas”, desabafou. “O cara tem 11 vitórias, 16 pole positions, 51 pódios, foi vice-campeão do mundo. É, junto a Fernando Alonso, o quarto maior vencedor da história da Ferrari, está atrás só três nomezinhos assim: Schumacher, Niki Lauda e Alberto Ascari. Só, e aí dizem: ‘O cara nunca fez nada, não dirige nada'”, desabafou.

Em seguida, culpou a Williams pelos anos em que Massa esteve longe do pódio. “Felipe é muito é bom, como Rubinho foi muito bom e como nós tivemos grandes pilotos. Estamos numa fase de pilotos sem carros com condições.” Massa não vence uma corrida desde o GP do Brasil de 2008. Em 2015, conquistou dois terceiros lugares.

Abaixo, um pouco da repercussão sobre as defesas de Galvão a Massa:

Galvão Bueno defendendo Felipe Massa. – "Ele tem 11 vitórias". Ué, meu Internacional é tri-campeão brasileiro e tá na segundona. — Elton Haefliger (@ELTONHAEFLIGER) July 11, 2017

Parabéns Bottas

Parabéns Vettel

Parabéns Ricciardo E não podemos esquecer do nosso herói Felipe Massa senão Galvão fica chateado #AusGP — Querido Seb (@queridoseb) July 9, 2017

O Galvão defendendo o Massa é comovente. — Gustavo Franco (@Gus_Franco) July 9, 2017

#F1naGlobo Galvão, Massa é ruim e pronto! Morro de rir quando ele fala que ele é bom piloto e que foi campeão por alguns segundos kkkk — renato machado (@renatomachado7) July 9, 2017

Galvão para que ja deu! Ficar defendendo Massa a todo custo não dá. Ele deveria estar aposentado. Vira essa página #AustrianGP — Denise Andrade (@deniseandrad) July 9, 2017

quer dizer então que o stroll tá a 4 pontos do massa na classificação? tem que manter isso, viu? se o stroll passa capaz do galvão morrer — rafahash (@rafahash) July 9, 2017

"Campeão do mundo por alguns minutos", Galvão referindo-se a Massa. — João Gomes (@JoaoGomesABCfc) July 9, 2017

O Galvão sempre gorando…,e dizendo que o Massa faz uma boa corrida🙄#AustrianGP — valeria oliveira (@valol) July 9, 2017

não existi só o massa na corrida galvão se vc não percebeu ainda #AustrianGP — guto miu (@gutomiu007) July 9, 2017