Novak Djokovic diz que tênis deixou de ser sua prioridade

O tenista Novak Djokovic não parece estar muito preocupado com sua queda de rendimento nas últimas competições. Ex-número 1 do mundo (o sérvio perdeu o posto para o britânico Andy Murray no fim do ano passado), Djokovic enfrenta dificuldades para retomar seu bom tênis. Entrevistado pela emissora sérvia RTS TV, o jogador admitiu que não passa por uma boa fase, mas não se lamentou.

“O topo da minha lista de prioridades deixou de pertencer ao tênis desde que Stefan nasceu”, disse Djokovic ao falar do filho, nascido em outubro de 2014. “Cheguei em um ponto na minha vida em que estou tentando ser o melhor esposo, pai e tenista possível. Todos tentam dar o melhor de si e comigo não é diferente, é difícil, mas não impossível. O fato é que não posso estar 100% todos os dias com as funções que tenho”, completou.

Apesar do tom despreocupado com seu atual desempenho nas quadras, Djokovic afirmou que ainda pretende lutar para voltar ao topo do tênis mundial. Em 2017, o atleta foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália para o até então 117º do mundo, Denis Istomin. Na última semana, foi a vez do australiano Nick Kyrgios derrotá-lo, no torneio ATP 500 de Acapulco.

“Continuo um apaixonado por tênis e jogando com o mesmo amor que tive quando peguei na raquete pela primeira vez. O esporte me fez mais forte e me deu grandes emoções, e por isso ainda sinto que devo seguir jogando e retornar ao posto de número um do mundo segue sendo um dos meus objetivos. Quero voltar à essa posição, mas não é minha prioridade no momento”, finalizou Djokovic.