Neymar é o melhor driblador – e quem mais perde bolas na Espanha

O rendimento de Neymar pelo Barcelona vem subindo – no domingo, o brasileiro encerrou um jejum de três meses sem marcar gols com a bola rolando na goleada sobre o Eibar –, mas ainda é alvo de contestação. Finalizado o primeiro turno do Campeonato Espanhol, o diário Marca realizou nesta segunda-feira um levantamento das estatísticas, no qual Neymar se destaca positivamente por dribles e assistências e negativamente por gols e bolas perdidas.

Mesmo sendo considerado pela imprensa local como um dos melhores do campeonato, Neymar marcou apenas quatro gols (11 a menos que os artilheiros e companheiros de ataque Lionel Messi e Luis Suárez). O brasileiro ainda é o recordista em número de bolas perdidas: foi desarmado 414 vezes.

Apesar disso, Neymar é disparado o melhor driblador da Liga: superou adversários 71 vezes, 20 a mais que o segundo colocado Messi. É também o jogador que mais sofreu faltas, 65, nove a mais que outro brasileiro, o volante Petros, ex-Corinthians e atualmente no Bétis.

Neymar também se destaca pelo número de assistências: é o terceiro colocado no geral, com seis passes para gol – um a menos que Pablo Piatti, do Espanyol e três a menos que Toni Kroos, do Real Madrid. Outro brasileiro que brilha nesta edição é o goleiro Diego Alves, que lidera a lista de pênaltis defendidos, com quatro.

Terceiro na lista de artilheiros, com 12 gols, Cristiano Ronaldo é o jogador que mais finaliza (82 disparos, sendo 35 na direção do gol) seguido por Messi (80 chutes, também 35 no alvo). A melhor pontaria, portanto, pertence a Luis Suárez, que marcou 15 gols em 62 chutes. O Real Madrid lidera o campeonato com 43 pontos, contra 42 do Sevilla e 41 do Barcelona.