‘Meu sonho sempre foi ganhar Wimbledon’, diz Melo após título

1. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 1 /7 Brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Glyn Kirk/AFP)

2. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 2 /7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo disputam final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Andrew Couldridge/Reuters)

3. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 3 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

4. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 4 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

5. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 5 /7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

6. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 6 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Glyn Kirk/AFP)

7. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 7/7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Andrew Couldridge/Reuters)

Emocionado depois de conquistar um título inédito em Wimbledon, o tenista brasileiro Marcelo Melo disse ainda não ter processado o feito histórico deste sábado, um sonho de infância. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, o mineiro venceu o torneio de duplas na Inglaterra, em partida que durou 4h39min.

“Não tenho palavras para descrever o sentimento depois do jogo, ainda vou precisar de um tempo para realizar esse grande feito que tive a sorte de poder conquistar”, afirmou o tenista de 33 anos, que ocupa o topo do ranking mundial de duplas da ATP. “Meu sonho sempre foi conquistar um Grand Slam, pessoalmente Wimbledon, desde pequeno. Sempre falei que todos os anos meu foco é vir aqui e ganhar o torneio”, disse.

Ao falar à imprensa, Melo agradeceu sua equipe, patrocinadores e torcedores pela ajuda no caminho para “entrar para a história”. Neste fim de semana, o tenista conquistou o único título de Grand Slam que faltava para o Brasil desde a profissionalização do tênis, em 1968. Antes disso, apenas Maria Esther Bueno havia vencido no torneio – a última vez fora em 1966.

O título em Wimbledon é o segundo de Grand Slam da carreira do brasileiro. Ele também conquistou Roland Garros, em 2015, ao lado do croata Ivan Dodig. No torneio inglês, do qual participou onze vezes, já havia chegado ao vice-campeonato, em 2013.

Veja a comemoração de Marcelo Melo em Wimbledon: