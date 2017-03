Justiça determina que Comitê Rio-2016 faça reparos no Maracanã

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro terá de recuperar o Maracanã e o Maracanãzinho num prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de 100.000 reais. A decisão é da juíza Maria Paula Gouvea Galhardo, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que acolheu pedido de liminar do governo do Estado, que move ação contra a Rio-2016, nesta terça-feira.

O Estado argumenta que os estádios foram cedidos para a realização da Olimpíada por nove meses e que deveriam ter sido devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos. O Comitê terá ainda de apresentar comprovação das medidas adotadas para recuperar os estádios, 15 dias depois de receber a intimação judicial.

O Comitê Rio-2016 informou que esses reparos já foram licitados e serão concluídos até o fim do mês. “Não há obras estruturais. São reparos que dizem respeito a furos no teto da sala de imprensa, troca de torneiras nos banheiros, pintura externa na parte interior do estádio”, afirmou Mario Andrada, porta-voz do comitê. Os consertos custarão 500.000 reais.

O governo fluminense cobra ainda o pagamento de contas de água e luz que não teriam sido quitadas. No entanto, a juíza Maria Paula entendeu que o Estado não comprovou que a dívida seria relativa ao período de ocupação pelo Comitê Rio-2016. O estádio chegou ficar em estado de abandono e a ter a energia cortada. A luz foi religada na semana passada e o gramado já está novamente em condições de jogo.

Em outra liminar concedida ao Estado, em janeiro, a Justiça determinou que o Consórcio Maracanã, liderado pela Odebrecht, assumisse os estádios. A empresa recorreu, mas não conseguiu derrubar a ordem. O Maracanã será reaberto nesta quarta-feira, com partida entre o Flamengo e San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Libertadores.

(com Estadão Conteúdo)