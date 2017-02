Jon Jones lutará pelo cinturão em retorno ao UFC

O retorno de Jon Jones ao octógono do UFC já está marcado. Quem confirmou a luta do ex-campeão da categoria meio-pesado foi o próprio Dana White, em entrevista ao podcast oficial do UFC. De acordo com o presidente da organização de MMA, Jones será o próximo desafiante ao cinturão e enfrentará o vencedor da luta entre Daniel Cormier, atual campeão, e Anthony Johnson, no UFC 210, marcada para 8 de abril.

Assim, a volta de Jon Jones deverá ocorrer no mês de julho, data em que o lutador, que foi pego no exame antidoping antes do UFC 200, poderá retornar aos ringues. Vale ressaltar que a punição a Jones foi aplicada em novembro, mas como já estava sendo cumprida, terminará em julho.

“Ainda não conversei com ele depois de todo o incidente (no UFC 200). Dependendo de como está a cabeça de Jones e onde ele acha que está, eu acreditaria que ele irá voltar diretamente para tentar vencer seu cinturão novamente”, afirmou White.