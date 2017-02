Vídeo: jogadores do Boca Juniors trocam socos em treino

O clima em La Bombonera anda bastante pesado. Depois da saída do ídolo Carlos Tevez e da divulgação de escutas telefônicas comprometedoras do presidente do clube, dois jogadores do Boca Juniors trocaram socos durante o treino da equipe argentina, em Buenos Aires, nesta terça-feira. O técnico Guillermo Barros Schelotto também perdeu o controle e expulsou os brigões aos xingamentos.

O jovem Jonathan Silva, de apenas 22 anos, e o veterano Juan Manuel Insaurralde, de 32, foram os protagonistas da pancadaria. O motivo da briga não ficou claro. Os dois defensores estavam na mesma equipe e começaram a se agredir quando a bola estava do outro lado do campo. Companheiros tentaram separá-los, mas não evitaram uma intensa troca de golpes.

O ex-atacante e atual técnico da equipe, Guillermo Barros Schelotto, se revoltou e nem se importou com as câmeras no entorno. “Os dois, para fora! Vão à m… Vão embora os dois e se quiserem não voltem mais. Que m…acham que estão fazendo aqui?”, gritou o treinador, em alto em bom som, entre outros palavrões.

Para tentar abafar o caso, o Boca mandou os dois atletas à entrevista coletiva e ambos pediram desculpas. “Foram cinco segundos de cabeça quente (…) Peço perdão e não voltará a acontecer. Não foi nada, estamos bem no vestiário”, afirmou Insaurralde. “Pode acontecer com qualquer um. Aconteceu, fica aqui dentro. Viemos até rindo disso tudo. Está tudo bem”, garantiu Silva, tentando conter o constrangimento.

O Boca Juniors ainda não anunciou se punirá os jogadores. O clube mais popular da Argentina vive péssimo momento: perdeu do pequeno Aldosivi, por 3 a 1, no sábado, em seu último jogo da pré-temporada e, durante a preparação para 2017, só ganhou do Estudiantes, empatou com San Lorenzo, Alvarado e Chivas, e também perdeu para o rival River Plate.