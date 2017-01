Fifa premia melhores do ano nesta tarde; veja atrações

Acontece nesta segunda-feira, a partir das 15h30 (horário de Brasília), a recauchutada festa de gala da Fifa, em Zurique, na Suíça, que premiará os melhores de 2016. Com o fim da parceria de sete anos com a revista France Football, a entidade deixará de entregar a Bola de Ouro e criou um novo troféu, o The Best, que deve ser entregue a Cristiano Ronaldo. O português do Real Madrid venceu os principais torneios do ano e deve superar os concorrentes Lionel Messi e Antoine Griezmann. A festa ainda terá Diego Armando Maradona, Marta, Marlone e Falcão como atrações.

Como nos últimos nove anos, a cerimônia em Zurique terá Cristiano Ronaldo e Messi como estrelas principais. O argentino venceu o prêmio cinco vezes (de 2009 a 2012 e em 2015), enquanto o português levou a melhor em 2008, 2013 e 2014 e deve se aproximar do eterno antagonista nesta tarde.

Messi marcou mais gols (59 a 55), mas Cristiano foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com o Real Madrid e campeão da Eurocopa na França com Portugal e já conquistou a Bola de Ouro da France Football.

Pela primeira vez, a eleição dará voz aos torcedores: votos populares via internet têm 25% de peso na contagem final; outros 25% ficam com a escolha de jornalistas escolhidos pela Fifa e os 50% restantes são de votos de treinadores e capitães das seleções nacionais.

Brasileiros – Neymar, o maior astro da seleção brasileira, perdeu para Griezmann um lugar no pódio dos melhores, mas deve estar na seleção do ano, conforme adiantou o jornal espanhol Mundo Deportivo, assim como o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain.

Marta, a rainha do futebol, estará de volta à festa. Finalista pela 12.ª vez em 13 anos de prêmios, um recorde absoluto, a brasileira buscará sua sexta conquista contra a alemã Melanie Behringer (a favorita) e contra a americana Carli Lloyd. Haverá ainda uma homenagem a Falcão, o rei do futsal, que em 2016 disputou sua última Copa do Mundo da modalidade.

Puskás – Outro brasileiro que pode voltar de Zurique com um troféu é o meia Marlone, do Corinthians. Por seu voleio diante do Cobresal, pela Copa Libertadores, ele concorre na categoria de gol mais bonito do ano contra a venezuelana Daniuska Rodriguez e o malaio Mohd Faiz Subri. O Brasil já venceu o Puskás em 2011, com Neymar, e no ano passado, com Werndell Lira.

Maradona – Com o fim da era Joseph Blatter, o argentino Diego Armando Maradona se reaproximou da Fifa e será um dos destaques da premiação. O ex-jogador argentino entregará o prêmio de melhor Técnico do mundo na cerimônia, cujos concorrentes são o italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester City a um título inédito na Inglaterra, o português Fernando Santos, que conquistou a Eurocopa com Portugal, e o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, que volta ao palco que também lhe deu o prêmio de melhor jogador do mundo em 1998, 2000 e 2003.