Federer atropela alemão e chega à semifinal na Austrália

Roger Federer vem mostrando a cada partida que o período de afastamento do tênis lhe fez muito bem. Nesta terça-feira, o atleta suíço de 35 anos venceu o alemão Mischa Zverev com facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/2, para garantir sua classificação à semifinal do Aberto da Austrália.

Considerado a sensação do torneio, Zverev havia eliminado o líder do ranking da ATP, o britânico Andy Murray, mas não foi páreo para Federer, que venceu em pouco mais de uma hora e meia de partida. Atual 17º do mundo, Federer ficou afastado das quadras de julho do ano passado até o início deste ano, para tratar de uma lesão no joelho, que inclusive o tirou da Rio-2016.

Esta será a 13ª semifinal em 14 anos de Federer no primeiro Grand Slam do ano. Quatro vezes campeão em Melbourne, o ex-número 1 do mundo enfrentará agora o compatriota Stan Wawrinka, que mais cedo eliminou o francês Jo-Wilfired Tsonga por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7 a 2), 6/4 e 6/3.

Campeão do Aberto da Austrália de 2014, quando venceu o espanhol Rafael Nadal na decisão, Wawrinka irá em busca do seu quarto título de Grand Slam. Mas para isso terá de superar o retrospecto negativo contra o compatriota: em 21 encontros, foram 18 vitórias de Federer contra apenas três de Wawrinka.

Nas outras chaves das quartas de final, o espanhol Rafael Nadal enfrentará o canadense Milos Raonic, enquanto o belga David Goffin encarará o búlgaro Grigor Dimitrov.

