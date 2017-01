Comitê da Rio-2016 ainda não quitou dívidas dos Jogos

Cinco meses após o final dos Jogos Olímpicos do Rio, o Comitê Organizador ainda tem problemas para pagar todas as dívidas remanescentes. Ainda há dividas com revendedores autorizados de ingressos, federações internacionais, comitês olímpicos, patrocinadores e fornecedores. De acordo com Mário Andrada, diretor de comunicação da Rio 2016, está marcada para sexta-feira uma reunião entre membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Organizador dos Jogos para alinhar diretrizes e tentar resolver a questão.

Atualmente, o principal motivo da dívida são os reembolsos de ingressos. O pagamento total para as empresas revendedoras deveria ter sido realizado até novembro. “O COI está informado de todo o processo e de nossas prioridades. Todos serão pagos, não há motivo para preocupação”, afirmou Andrada.

Os débitos referentes às viagens do Comitê Paralímpico Internacional foram quitados com três semanas de atraso. O diretor executivo do COI, Christophe Dubi, confirmou que a entidade ajudou financeiramente o comitê local para acertar muitos dos pagamentos.

(Com Gazeta Press)