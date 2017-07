Brasileiro assina contrato milionário com equipe da MLB

Após muita expectativa, Eric Pardinho finalmente é do Toronto Blue Jays. Nesta quinta-feira, em evento em um hotel da zona sul de São Paulo, a maior promessa do beisebol brasileiro oficializou o seu contrato de seis anos com a franquia canadense da MLB (Major League Baseball), pelo qual receberá 1,4 milhão de dólares.

“Queria agradecer ao Toronto pela oportunidade, por acreditarem em mim. Eu estou emocionado, mas acredito que vai dar tudo certo”, disse Eric, com seu jeito tímido, em uma entrevista coletiva.

O valor pago ao garoto de 16 anos supera os 880 mil dólares recebidos pelo lançador brasileiro Luiz Gohara, do Seattle Mariners, em 2012.

O garoto natural de Bastos, no interior de São Paulo, chamou a atenção dos olheiros americanos em setembro de 2016, em Nova York, durante a etapa qualificatória do World Baseball Classic, a Copa do Mundo da modalidade. Na vitória por 10 a 0 sobre o Paquistão, Eric Pardinho, na época com 15 anos, arremessou a bolinha perto de 95 mph (152 km/h), velocidade nem sempre alcançada por arremessadores profissionais da própria MLB.

(Com Estadão Conteúdo)