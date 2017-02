Bolt se diz tranquilo após perder ouro: “Já abri mão da medalha”

Usain Bolt, muito assediado por repórteres em sua chegada a Austrália, onde disputará o Nitro Athletics, respondeu com tranquilidade ao ser perguntado sobre a perda da medalha de ouro conquistada no revezamento 4x100m nas Olimpíadas de Pequim-2008.

O triunfo olímpico jamaicano foi perdido após Nesta Carter ter suas amostras referentes à disputa reanalisadas e ser pego no exame antidoping. No exame do velocista, foi encontrada a substância metilhexaneamina. Assim, além de Bolt e Carter, Asafa Powell e Michael Fraser também perderam a medalha.

“Inicialmente fiquei chateado, claro, mas essas coisas acontecem. Não estou triste, estou aguardando para ver o que vai acontecer, se Carter vai entrar com algum recurso. Mas já devolvi a minha medalha”, disse um conformado Bolt, em tom de resignação. Agora, o atleta ficará com oito ouros olímpicos no currículo.

Com a desclassificação da Jamaica, o ouro irá para a equipe de Trinidad e Tobago, enquanto o Japão subirá para receber a prata. O bronze deverá ser herdado pelo Brasil, que terminou em quarto lugar com Vicente Lenílson, Sandro Viana, Bruno Lins e José Carlos Moreira.