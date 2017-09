42 km em 2 horas: documentário narra sonho do recorde da maratona

É possível correr uma maratona (42,195 km) em menos de duas horas? Um grupo de cientistas garante que sim, e, num projeto patrocinado pela emissora National Geographic e pela Nike tentou comprovar a tese. O documentário Breaking 2, que acompanha os treinamentos de três atletas de elite – o queniano Eliud Kipchoge, o eritreu Zersenay Tadese e o etíope Lelisa Desisa – foi divulgado nesta quinta-feira, e, apesar de a meta não ter sido alcançada, conseguiu resultados inéditos.

O recorde mundial da maratona, de 2h02min57, pertence a Dennis Kimetto, da Etiópia, conquistado na Maratona de Berlim, na Alemanha, em 2014. Os três atletas que participam do documentário já se aproximaram desta marca e toparam o desafio de tentar completar a prova em menos de duas horas.

Kipchoge, Tadese e Lelisa Desisa tiveram seus treinos acompanhados por seis meses, com o auxílio de especialistas em preparação física e tecnologia de última geração. Na prova, realizado na Itália, em maio de 2017, nenhum dos três conseguiu atingir o feito, mas Kipchoge chegou muito perto, com tempo de 02h00min25s. A marca não é contabilizada como um recorde mundial por não ter sido conquistada em uma competição oficial.

A divulgação do longa-metragem coincide com o final de semana da Maratona de Berlim, que será realizada neste domingo, 24 de setembro, com a presença de Eliud Kipchoge, que sonha em completar a tradicional prova alemã em 1h59m – ou ao menos bater o recorde mundial. Assista, abaixo, ao documentário Breaking2: