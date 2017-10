Walcyr Carrasco homenageia Fernanda Montenegro, que faz 88

Um dos nomes fortes do elenco de O Outro Lado do Paraíso, novela de Walcyr Carrasco que substitui A Força do Querer na faixa das 9 da Globo a partir da semana que vem, a atriz Fernanda Montenegro ganhou uma homenagem do autor nesta segunda-feira, quando completa 88 anos.

“Parabéns, Fernanda Montenegro! Há tanta coisa linda para se dizer dessa mulher incrível que faz 88 anos hoje. Mas o principal é que ela toca a nossa alma. Usa toda técnica, experiência e essa sensibilidade única que possui para nos emocionar, para que a gente entre em contato com emoções que nem sabíamos que existia”, escreveu Carrasco no Instagram.

Em seguida, ele agradece à atriz por participar da nova novela. !”Isto é, em essência, o ofício do ator: comunicar pela emoção. E por isso ela é mestre e tem tanto a nos ensinar. Obrigado por tudo, Fernanda, tem sido uma honra sem fim ter você em O Outro Lado do Paraíso #FernandaMontenegro.”