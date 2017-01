Vocalista do Kaoma é encontrada morta em carro incendiado

A cantora Loalwa Braz Vieira foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, dentro de um carro incendiado na Estrada da Barreira, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Saquarema, acionados durante a madrugada para conter um incêndio no sótão de um imóvel próximo ao local onde o carro, pouco depois, foi alvo de um novo chamado.

Segundo a Polícia Civil, o corpo, que ainda será identificado oficialmente, foi encontrado carbonizado. A 124ª Delegacia Policial investiga o caso, visto até o momento como criminoso. O outro incêndio também está sendo averiguado. Reportagem do site G1 afirma que a casa incendiada seria da cantora e que dois homens foram vistos próximos ao local durante a noite.

O carro incendiado foi encontrado por um policial que retornava à delegacia após o chamado do primeiro incêndio. Os bombeiros encontraram o corpo carbonizado, que está a caminho do IML, no banco traseiro do veículo, um Honda Civic.

Carreira – Loalwa ganhou projeção com o auge da lambada, nos anos 1980, ao entoar com o grupo Kaoma o hit Chorando Se Foi, que se espalhou por diversos países e até hoje é tratado como o hino do ritmo.

Outros sucessos da cantora foram Dançando Lambada e Lambamor. Ao todo, o Kaoma vendeu mais de 25 milhões de discos e ganhou mais de 80 discos de ouro e platina. Loalwa já morou em Paris, onde difundiu o ritmo da lambada internacionalmente, mas, atualmente, vivia em Saquarema, onde comandava uma pousada.