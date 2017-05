Vídeo de comediante em que aparece ‘decapitado’ enfurece Trump

O presidente americano, Donald Trump, usou o Twitter nesta quarta-feira para disparar contra a atriz, cantora e apresentadora americana Kathy Griffin, que publicou uma foto com uma cabeça decapitada semelhante à do milionário. “Kathy Griffin deveria ter vergonha. Meus filhos, especialmente o meu filho de 11 anos, Barron, foram afetados por isso. Doente!”, escreveu Trump no Twitter.

Consciente de ter ultrapassado os limites, a artista de 56 anos, fervorosa opositora do presidente republicano, pediu desculpas em uma mensagem em sua conta no Twitter. “Sou humorista, cruzei a linha. Fui longe demais! A imagem é muito perturbadora. Compreendo que ofendi pessoas, não é divertido, eu entendo”, afirmou. “Peço-lhe que me perdoe, fui longe demais”, acrescentou.

A imagem foi postada online pelo fotógrafo Tyler Shields. Kathy Griffin pediu a ele que retirasse do ar. “Nojenta, mas não surpreendente”, tuitou na terça-feira um dos filhos do presidente, Donald Trump Jr. “É a esquerda de hoje. Considera isso aceitável. Vocês podem imaginar o que aconteceria se fosse um conservador quando Obama era presidente?”

(Com agência France-Presse)